Bolsonaro recebe grupo de indígenas no Palácio do Planalto

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quinta-feira (12/8) um grupo de indígenas no Palácio do Planalto. Inicialmente, conversou com um líder Xavante e, em seguida, cumprimentou do lado de fora do prédio outras lideranças indígenas, entre elas, Parecis, sem máscara, com apertos de mãos e selfies. O mandatário ainda recebeu presentes como cocares e colares.

A recepção do chefe do Executivo ocorre após a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) ter apresentado no Tribunal de Haia, na segunda-feira (9), uma denúncia contra o mandatário por genocídio. A denúncia tem como base a morte de 1.162 indígenas de 163 povos durante a pandemia da covid-19 no Brasil. Além disso, o documento aponta uma série de ações contra o meio ambiente promovidas pelo governo Bolsonaro, que levaram ao aumento do desmatamento e atividades ilegais em terras indígenas, e a não demarcação de terras indígenas durante sua gestão. A denúncia também acusa Bolsonaro de ecocídio, uma nova tipificação de crime contra o conjunto da humanidade.



Um dos caciques Xavante recebidos pelo mandatário defendeu que "o povo indígena quer desenvolvimento e produção". "Queremos ser produtores, mostrar a nossa dignidade, a nossa honra, a nossa capacidade de ser índio, trabalhador. Queremos contribuir para o desenvolvimento do nosso país através da nossa terra, onde iremos produzir através das lavouras. Se tem mineração dentro das terras indígenas, por que o índio não pode explorar? Por que o índio não pode produzir esse minério, ouro abençoado que Deus deu para o povo indígena? Quero declarar para o nosso povo indígena, para o presidente da Funai, que estamos apoiando o nosso querido servo de Deus, irmão Bolsonaro", disse.

Tramita no Congresso um projeto do governo que regulamenta a exploração de terras indígenas (PL 191/2020).