'Não enche': Barroso cita música de Caetano Veloso em nova indireta a Bolsonaro

Ed Estado de Minas

(crédito: Marcos Correa/PR)

Pela segunda semana consecutiva, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, fez uma “postagem intelectual” em suas redes sociais com uma indireta ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Barroso tem sido atacado constantemente pelo chefe do Executivo antes e depois da derrota na aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do voto impresso na Câmara dos Deputadores.



Nesta sexta-feira (13/8), Barroso novamente fez indicações aos seus seguidores, intituladas de “dicas da semana”. Ele sugere primeiramente o livro “Torto Arado”, romance escrito pelo baiano Itamar Vieira Júnior.

Depois, Barroso indica um pensamento do escritor inglês George Orwell (autor de “1984” e "A Revolução dos Bichos”): “Em épocas de mentiras generalizadas, dizer a verdade é um ato revolucionário”. O ministro foi chamado de mentiroso por Jair Bolsonaro em sua live semanal dessa quinta-feira (12/8).

Por último, o ministro cita a música “Não Enche”, de Caetano Veloso, do álbum Livro, de 1997. Um dos trechos mais emblemáticos está logo nos primeiros versos: “Me larga, não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender”.

Na semana passada, Barroso havia indicado o livro “O Alienista”, de Machado de Assis, citou um pensamento de Mário Quintana (Aquilo que pensam de mim não me diz respeito) e sugeriu a música Fixação, do Kid Abelha.