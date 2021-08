'Censura': Carlos Bolsonaro após TSE suspender verba para site de fake news

NG Nathalia Galvani*/Estado de Minas

(crédito: sergio lima / afp)

"CENSURA

substantivo feminino

1.1.

ação ou efeito de censurar.

2.2.

análise, feita por censor de trabalhos informativos etc., com base em critérios políticos, para julgar a conveniência de sua liberação à exibição pública, publicação ou divulgação", escreveu o parlamentar.

O perfil de Carlos foi um dos listados no inquérito como propagação de desinformação. O do seu pai, Jair Bolsonaro, e de seus irmãos Flávio (Patriota-RJ) e Eduardo (PSL-SP), assim como os de outros quatro deputados federais e influenciadores bolsonaristas, também serão investigados.

Conforme decisão do TSE, publicada nesta segunda-feira (16/8), as redes sociais YouTube, Twitch.TV, Twitter, Instagram e Facebook devem suspender imediatamente as monetizações dos conteúdos publicados pelas pessoas e páginas indiciadas na investigação.

Os recursos financeiros que vierem a ser obtidos pelos investigados serão transferidos para uma conta vinculada ao tribunal. O corregedor-geral ainda não decidiu se a medida se estende aos perfis de políticos.

As redes sociais devem apresentar em até 20 dias à Corregedoria-Geral Eleitoral os ganhos de cada perfil, canal e página indiciada no inquérito administrativo do TSE.

O despacho ainda obriga as plataformas a deixarem de usar algorítmos que sugiram perfis com claro teor desinformativo e político-ideológico. Salomão afirmou que o objetivo é evitar que os perfis investigados continuem a se beneficiar financeiramente e politicamente com a veiculação de conteúdos mentirosos.

O ministro determinou ainda a imediata suspensão de pagamentos às transmissões ao vivo, como as realizadas semanalmente por Bolsonaro. Os conteúdos publicados no canal do presidente no Youtube não são monetizados - a exemplo da tradicional live realizada às quintas-feiras, que o levou a ser investigado pelo TSE por divulgar notícias falsas que atentariam contra os ministros da Corte -, mas os usuários que retransmitem as suas publicações ainda podem se beneficiar financeiramente da disseminação de publicações mentirosas.