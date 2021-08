Mourão diz que GLO será estendida na Amazônia para combate a incêndios

IS Ingrid Soares

(crédito: Wilson Center)

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta terça-feira (24/8) que o decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Amazonas será estendido por mais 45 dias além do previsto, antes marcado para 31 de agosto. A declaração ocorreu após reunião do Conselho da Amazônia, do qual é presidente. Já o chefe do Executivo Jair Bolsonaro foi convidado, mas não compareceu. Mandatário participou do lançamento do Programa BB Investimentos Agro, que ocorreu no Palácio do Planalto, mas não discursou.

"A GLO vai ser estendida, conversei com o ministro da Defesa (Braga Netto), do recurso inicialmente solicitado, e, como demorou para chegar, sobrou recurso. Então, temos condição de estender por mais 45 dias, que é o período crítico que nós vamos enfrentar na questão de queimadas", apontou o general.

Participaram da reunião os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Carlos Alberto França (Relações Exteriores) e o secretário especial de Assuntos Estratégicos, Flávio Rocha . O Ministério do Meio Ambiente enviou um representante.