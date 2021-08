CPI da Covid convoca motoboy da VTCLog que sacou mais de R$ 4 milhões

TA Tainá Andrade

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A CPI da Covid vai receber, na próxima quarta-feira (1º/9), o motoboy Ivanildo Gonçalves, que prestava serviço para a VTCLog, empresa responsável por fazer a logística com contratos e transportar insumos, inclusive vacinas, para o Ministério da Saúde.

Ivanildo entrou no radar da CPI após dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontarem que ele sacou R$ 4,74 milhões, a maioria na boca do caixa, e entregar o montante à empresa.

Além disso, no relatório de inteligência financeira (RIF) do Coaf consta que a VTCLog movimentou, de forma suspeita, R$ 117 milhões. Todas as informações constam no requerimento de convocação, assinado pelo vice-presidente da Comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

O nome do motoboy foi cruzado no item “e” da análise, sob a rubrica “ocorrência”, da seguinte forma: “Realização de operações em que não seja possível identificar o destinatário final”. Os saques efetuados por Ivanildo teriam representado 5% de toda a movimentação atípica feita pela VTClog.

A VTCLog é investigada pela comissão por suposto esquema de propina e superfaturamento por cobrar aditivos de contratos com o Ministério da Saúde 18 vezes superior ao valor recomendado pelos técnicos da pasta.