PF prende blogueiro bolsonarista por determinação de Alexandre de Moraes

TM Thays Martins

(crédito: reprodução )

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (3/9), o blogueiro bolsonarista Wellington Macedo. O mandado de prisão foi emitido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele foi preso em um hotel em Brasília. Também é alvo de mandado de prisão o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão.



Macedo é investigado em um inquérito no STF que apura o financiamento de atos antidemocráticos. Este é o mesmo inquérito que autorizou uma operação de busca e apreensão em endereços do cantor Sérgio Reis e do deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ), em 20 de agosto.

O blogueiro divulgou videos em que convoca as pessoas para ato em 7 de setembro que teria como intuito ataques aos ministros do Supremo.

Nas redes sociais, a deputada Carla Zambelli (PSL-SP), apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, criticou a prisão do blogueiro. "Vivendo o fim dos tempos. Este homem se julga uma divindade. Cansada de medir palavras com receio de ferir o ego megalomaníaco dele. Suas atitudes ecoarão na história e até parte da esquerda já enxerga a verdade", disse.