7 de Setembro: esquema de segurança proíbe fogos de artifício e armas na Esplanada

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press - 15/6/14)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) divulgou, por meio de nota, nesta sexta-feira (3/9), detalhes sobre o esquema de segurança preparado para as manifestações do 7 de Setembro em Brasília. O planejamento foi feito com base em levantamentos de inteligência e pactuado entre o Governo do DF e os organizadores dos atos.

O esquema de segurança levou em conta a preocupação de autoridades locais e federais com o risco de atos violentos contra as instituições. Vários organizadores das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro passaram a ser investigados depois de ameaçarem "invadir e quebrar" o Supremo Tribunal Federal (STF) para retirar à força os ministros do local.

Ficou acertado que os atos em apoio ao governo ocorrerão na Esplanada dos Ministérios, mas será bloqueado o acesso à Praça dos Três Poderes. Já os manifestantes de oposição vão se concentrar na área da Torre de TV.

Com o objetivo de preservar a integridade dos participantes, a Secretaria de Segurança divulgou uma lista objetos que estarão proibidos nas manifestações, incluindo fogos de artifício e similares; armas em geral; apontador a laser ou similares; artefatos explosivos; sprays e aerossóis. Haverá também revistas pessoais nos pontos de acesso aos locais dos protestos.

Segundo a nota da SSP/DF, o planejamento inclui também a interdição de várias vias na área central de Brasília.

Confira a nota na íntegra da Secretaria de Segurança Pública do DF:

Sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF), as forças de segurança locais atuarão de forma integrada e seguindo protocolo elaborado previamente. O documento foi criado com base em levantamentos de inteligência e pactuado entre o governo e organizadores das manifestações previstas para a próxima terça-feira (7).



Haverá reforço do policiamento em toda região central de Brasília. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizará linhas de revistas pessoais e bloqueios nas principais vias da Esplanada dos Ministérios e proximidades da Torre de TV. Desta forma, é imprescindível que a população esteja atenta às orientações dos órgãos de segurança e de trânsito. Por questões de segurança, conforme já vinha sendo adotado em outras manifestações do tipo, o acesso à Praça dos Três Poderes será restrito.

Também será proibido acessar as áreas em que serão realizadas as manifestações portando objetos pontiagudos, garrafas de vidro, hastes de bandeiras e outros materiais que coloquem em risco a segurança de manifestantes e população (ver relação de itens abaixo). Também fica restrita a utilização de drones sem autorização no espaço aéreo da Esplanada.

Os eventos serão monitorados pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), com apoio de equipes em campo, para direcionamento de ações e atuação mais rápida, se necessário. O centro reúne 29 órgãos, instituições e agências do Governo do Distrito Federal (GDF) voltadas para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização. Além destas instituições, representantes do Governo Federal também participarão do monitoramento no Ciob, afirma o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo.

“Vamos seguir os protocolos que vêm dando certo no planejamento e monitoramento de eventos deste porte. A SSP/DF, assim como as forças de segurança, tem uma vasta experiência em atuações em manifestações públicas. Nos reunimos com profissionais de todos os órgãos de segurança federais envolvidos direta e indiretamente nos eventos, bem como representantes dos manifestantes. A construção em conjunto da estratégia e a integração fazem parte da natureza do nosso trabalho. Vamos garantir que todos exerçam o direito de se manifestar pacificamente e com segurança”, afirma o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo.

Haverá dois espaços para as manifestações. Os locais foram definidos juntamente dos organizadores dos eventos, que se reuniram no Ciob com representantes das forças de segurança, órgãos federais e do GDF envolvidos.

Os manifestantes pró-governo ficarão na Esplanada dos Ministérios. Treze grupos foram cadastrados pelo Núcleo de Atividades Especiais (Nucae), da SSP/DF. O ponto de encontro será a Biblioteca Nacional. De lá, seguirão pela Esplanada dos Ministérios e poderão chegar até a Avenida José Sarney, na ligação entre as vias S1 e N1. Os monumentos e prédios públicos estarão fechados com gradil e resguardadas por policiais.

Já os manifestantes com orientações contrárias ao governo, irão se concentrar no estacionamento da Torre de TV, a partir das 8h, ao lado da Praça das Fontes. De lá, seguirão em caminhada, a partir das 10h, até o Memorial dos Povos Indígenas. A PMDF fará a segurança do perímetro e acompanhará todo o trajeto.

Trânsito

A PMDF, com apoio do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), coordenará o bloqueio de vias e controle de trânsito na região central.

A partir da 0h de terça-feira (7), será proibido o trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios. O bloqueio será entre a alça leste da Rodoviária do Plano Piloto até o 1º Grupamento de Bombeiro Militar, próximo à L4 Norte.

Os ônibus das comitivas, assim como motocicletas e cavalos – como previsto pelos organizadores – deverão ser deixados no estacionamento da Praça da Cidadania, localizada ao lado do Teatro Nacional. As alternativas para quem precisar acessar a região serão as vias N2 e parte da S2, entre os ministérios e anexos. Policiais militares e agentes do Detran estarão nas vias W3 Norte (N2 e N3) e W3 Sul (S2 e S3) para controle e maior fluidez no trânsito.

Os demais manifestantes poderão utilizar os estacionamentos da Rodoviária do Plano Piloto (parte superior) e dos setores de Autarquia, Bancário e Comercial. Os condutores deverão estacionar somente em locais permitidos, pois haverá fiscalização por parte dos órgãos de trânsito. (Veja infográfico)

W3 e Funarte

A partir das 6h da próxima terça-feira (7), não será possível transitar com veículos da altura da W3 até a Funarte, no Eixo Monumental – nas vias N1 e S1. O trecho será destinado para os manifestantes com orientação contrária ao governo.

O ponto de encontro deste grupo, a partir das 8h conforme informações dos organizadores, será o estacionamento da Torre de TV, ao lado da Praça das Fontes. A previsão é que iniciem a caminhada a partir das 10h. Eles seguirão até o Museu dos Povos Indígenas, onde será feita a dispersão.

Os locais indicados para estacionamento daqueles que seguirem para se manifestar nesta área será o Setor Hoteleiro Norte, Palácio do Buriti e Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Importante lembrar que o estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha é privativo.

O Detran fará fiscalizações rotineiras em apoio operacional à PMDF. A aeronave da instituição será empregada para contribuir com a fluidez de trânsito, que poderá ser alterado nos casos necessários. A equipe de atuação semafórica estará de prontidão, caso seja necessário fazer alguma intervenção na área central.

O Eixão do Lazer funcionará normalmente, ou seja, estará fechado para veículos e permitida à passagem de pedestres. Já a W3 estará aberta para o trânsito de veículos, excepcionalmente nesta terça-feira (7).

A reabertura das vias será feita após o fim das manifestações e dispersão do público, mediante avaliação de cenário por parte das autoridades de trânsito.

Linha de revista

Policiais militares estarão em toda a área central para garantir a ordem pública e a segurança dos frequentadores. Haverá linhas de revista próximas à Catedral (Buraco do Tatuí), nas escadarias de acesso aos ministérios – que estarão abertas de forma intercalada -, nas proximidades da via W3 e das vias S1 e N1, nas proximidades do setor hoteleiro Norte e Sul.

Os policiais farão, ainda, revistas pessoais em toda extensão do Eixo Monumental. As unidades especializadas das PMDF – como Cavalaria, BPCães e BOPE – e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), como Divisão de Operações Especiais (DOE) e Divisão de Operações Aéreas (DOA), darão apoio à operação, posicionados em locais estratégicos e de prontidão.

“A intenção é que todos que acessarem a Esplanada dos Ministérios e proximidades da Torre de TV passem pelas linhas de revista. Este é um procedimento muito importante para a segurança do público e a Polícia Militar estará atenta a isso”, explica o chefe do Departamento Operacional da PMDF, coronel Jorge Eduardo Naime.

Flagrantes

Os flagrantes serão direcionados para o Departamento de Polícia Especializada (DPE), no Parque da Cidade, para maior celeridade no atendimento e segurança. A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência – Decrin – foi escolhida para ser a base de funcionamento desta central, que funcionará exclusivamente para atender flagrantes das manifestações.

As demais ocorrências policiais serão concentradas na 5ª Delegacia de Polícia, responsável pela área. Haverá reforço no contingente da delegacia, além de policiais que estarão de prontidão para eventuais acionamentos.

A Diretoria – Dicoe – preparou uma central de denúncias exclusiva para as manifestações. Os registros serão direcionados ao Ciob, da SSP/DF, para maior celeridade e pronto atendimento de ocorrências.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT), que engloba o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) sobre terão os efetivos reforçados para atuação em perícias, caso necessário.

Corpo de Bombeiros

O CBMDF recomenda, em caso de sol forte e temperaturas elevadas, como ocorreu nos últimos dias, o uso de roupas leves, protetor solar, bonés ou chapéus. Também é aconselhável ingerir bastante água. Equipes da corporação estarão em diferentes pontos da Esplanada e poderão ser acionadas, além de viaturas para pronto atendimento a emergências pré-hospitalar, incêndio e salvamento.

Haverá, ainda, um posto de comando do CBMDF atuando junto ao posto de Comando da PMDF. Permanece a recomendação de, perante qualquer emergência, ligar para o telefone 193.

Os bombeiros utilizarão, ainda, a Plataforma de Observação Elevada (POE), com câmeras de alta resolução e alcance acoplados, para melhor observação da movimentação do público. A plataforma possui cinco câmeras superiores, que pode chegar a 15 metros de altura, sendo três fixas, uma térmica – que capta imagens por meio de calor – e uma giratória. Há também seis câmeras ao redor da viatura, que podem ser utilizadas para capturar imagens em planos inferiores.

Haverá, ainda, o emprego da viatura de Atendimento de Múltiplas Vítimas (AMV). Com ela, é possível atender um número maior de vítimas com primeiros socorros e resposta rápida, em casos necessários. Também haverá o reforço do efetivo que atende as chamadas do 193, para maior celeridade de envio de viaturas e pronto-atendimento, se necessário.

Vacinação suspensa

Devido às manifestações previstas, os postos de vacinação contra a covid-19 que ficam na área central de Brasília não irão funcionar em 7 de setembro. A medida, no entanto, não afeta as outras regiões administrativas. A partir das 18h, haverá vacinação na Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano.

Imprensa

Os locais de estacionamento (carros de links) para imprensa serão na Torre TV, acesso pela N1 ao Comando Móvel da PMDF, na base da Torre, e lateral do Ministério da Justiça, acesso pela N1 sentido Teatro Nacional/Ministério da Justiça. O limite para entrada será às 6h do dia sete de setembro.

Itens proibidos:

– Fogos de artifício e similares

– Armas em geral

– Apontador a laser ou similares

– Artefatos explosivos

– Sprays e aerossóis

– Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras, cartazes etc

– Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade

– Garrafas de vidro e latas

– Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo

– Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira

– Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo

– Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (a exemplo: tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)

– Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24 hs da Operação, pela PMDF e/ou SSP/DF e/ou GDF

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública do DF