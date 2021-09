Confusão: manifestantes pró-governo impedem saída de caminhoneiro de protesto

LP Luana Patriolino

(crédito: Reprodução/redes sociais)

Os manifestantes pró-governo tentaram impedir que caminhoneiro Ramiro Alves Da Rocha Cruz Junior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros, deixasse o protesto a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro, na manifestação realizada na noite desta segunda-feira (6/9), véspera do feriado do Dia da Independência. Os presentes também gritaram, e causaram confusão, afirmando que tinham "pessoas infiltradas" no local, ou seja, contra o governo (veja vídeo).

Considerado um dos líderes dos caminhoneiros presentes, Ramiro já foi candidato ao governo estadual de São Paulo, em 2018, mas só teve 1.810 votos.

Cerca de 2.500 pessoas lotam a Esplanada dos Ministérios. Caminhões, motos e bicicletas estão na via que tinha sido bloqueada neste domingo (5/6), mas foi aberta pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O trânsito está praticamente parado a partir da rodoviária do Plano Piloto. O novo bloqueio da polícia foi feito em frente ao Palácio do Itamaraty.

Aglomeração

Manifestantes pró-governo se aglomeram próximo ao Congresso Nacional. A polícia teme que eles furem a cerca de ferro colocada para proteger os órgãos como Câmara dos Deputados, Senado, Supremo Tribunal Federal (STF), Itamaraty, entre outros.



Os apoiadores de Jair Bolsonaro realizam buzinaço e atrapalham o trânsito na Esplanada dos Ministérios. Mais de 30 caminhões estão no local.

Além da aglomeração, muitas pessoas estão sem máscara de proteção facial. Os manifestantes estão empolgados, consomem bebida alcoólica e ouvem músicas durante o protesto. A intenção dos grupos é passar a noite na Esplanada. Para isso, eles montaram barracas no gramado do local.