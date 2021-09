Adnet ironiza Bolsonaro e diz para caminhoneiros dançarem 'Macarena'

Ed Estado de Minas

O ator e comediante Marcelo Adnet publicou, na madrugada desta quinta-feira (9/9), um áudio imitando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em seu perfil oficial no Twitter. Na gravação, o ator brinca com a situação e pede aos caminhoneiros bolsonaristas que dancem 'Macarena' nos protestos.

Em imitação de Bolsonaro, Marcelo Adnet pede aos caminhoneiros bolsonaristas que dancem a macarena.



"O áudio que circulou é falso e esse sim é verdadeiro. Vocês tem que permanecer aí e começar a dançar macarena. Agora 3h15 da manhã e não pararem mais. Quero ver todos vocês fora dos caminhões dançando a Macarena até aquele outro lá pedir para sair", diz Marcelo no áudio imitando o presidente.

No áudio dessa quarta-feira (8/9), confirmado pelo ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas, o presidente alega que o bloqueio nas estradas atrapalham a economia, provocando desabastecimento, inflação e prejudica a todos.

"Fala para os caminhoneiros aí, que são nossos aliados, mas esses bloqueios atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação e prejudica todo mundo, em especial, os mais pobres. Então, dá um toque no caras aí, se for possível, para liberar, tá ok? Para a gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui e agora. Mas não é fácil negociar e conversar por aqui com autoridades. Não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui e vamos buscar uma solução para isso, tá ok? E aproveita, em meu nome, dá um abraço em todos os caminhoneiros. Valeu".