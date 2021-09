Maia diz que nota de recuo de Bolsonaro foi humilhação: "Frouxo e covarde"

IS Ingrid Soares

O deputado federal Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados e atual secretário de Projetos e Ações Estratégicas do Governo de São Paulo, criticou por meio das redes sociais nesta quinta-feira (9/9) o presidente Jair Bolsonaro após a divulgação de uma carta na qual o mandatário recua dos ataques e do tom golpista usado nos atos de 7 de Setembro.

"O evento de terça foi um desastre pro Bolsonaro, e a nota agora uma humilhação", apontou. Maia postou ainda o link com o conteúdo da carta e escreveu na legenda: "Frouxo e covarde", escreveu.

Ele comentou ainda a informação de que o ex-presidente Michel Temer almoçou com o chefe do Executivo para aconselhá-lo sobre a crise e ressaltou que Bolsonaro constitui a crise em pessoa. "Manchete errada. Michel Temer não foi almoçar para discutir a crise. Ele almoçou com a própria crise".

Mais cedo, Maia comentou o áudio gravado pelo presidente pedindo aos caminhoneiros que liberem as estradas do país. “Ouvi agora o áudio do Bolsonaro falando para os caminheiros. Pelo tom, parece bastante deprimido com o resultado desastroso do seu discurso na terça”, atacou.

Em meio à crise entre o Executivo e o Judiciário, Bolsonaro, em um ato raro, voltou atrás em suas falas antidemocráticas após encontro com Michel Temer. Por meio de uma declaração publicada pelo Planalto nesta quinta-feira (9/9), o chefe do Executivo disse não teve a intenção de agredir qualquer um dos Poderes, que suas falas decorreram “do calor do momento” e que suas atitudes “sempre visaram o bem comum”.