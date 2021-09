FS Fernanda Strickland CN Cristiane Noberto

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A. Press)

A nota de recuo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de suas declarações no 7 de Setembro, divulgada na tarde desta quinta-feira (9/9), caiu como uma bomba para seus seguidores, especialmente para os que ainda estão acampados na Esplanada dos Ministérios. Militantes que estão no local acreditam se tratar de “fake news”.

“A gente só sai daqui quando o presidente vier mandar a gente sair”, disse uma mulher que não quis se identificar.

Ao lado dela, um homem gritou: “Estamos lutando pela nossa liberdade, dos nossos filhos e da geração seguinte. Não queremos que o Brasil vire uma China ou Venezuela, queremos que seja um país de primeiro mundo. Não vamos embora".

Mais à frente, outra mulher chorou ao conversar com a reportagem: “O povo comunista quer tirar todos nós daqui, nem que seja à força. Porém só vamos sair quando o presidente disser que é para sair".

PM tenta mover apoiadores para liberar trânsito

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) tenta, desde esta madrugada, mover os manifestantes das pistas da Esplanada para liberar a circulação de carros na região central de Brasília.

O batalhão conseguiu negociar com os apoiadores a retirada de caminhões, veículos e instalações que bloqueavam o acesso às pistas no fim desta tarde. Os bolsonaristas ficaram acampados apenas no gramado central.