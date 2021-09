Mandetta sobre Bolsonaro: "Fez pipi na cama"

IS Ingrid Soares

(crédito: Evaristo Sá/AFP )

O ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, ironizou a nota de declaração à nação divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (09/09) na qual ele recua sobre os ataques e declarações golpistas do último dia 7. Mandetta brincou mais cedo com uma frase postada por ele que fazia referência à crise entre o Executivo e o Judiciário: "Já dizia minha vó: Quem brinca com fogo se queima. Ou faz pipi na cama".



No final da tarde, com a nota do presidente, o ex-ministro postou que o chefe do Executivo acabou por "fazer pipi na cama".

Fez pipi na cama https://t.co/kEgroGqMBk — Henrique Mandetta (@lhmandetta) September 9, 2021

O governador de São Paulo, João Doria comentou que "o leão virou um rato". Já o deputado federal Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados e atual secretário de Projetos e Ações Estratégicas do Governo de São Paulo destacou que o evento de terça foi um desastre para o presidente e a nota, uma humilhação: "Frouxo e covarde", alfinetou.