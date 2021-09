PM negocia saída de manifestantes para liberação do trânsito na Esplanada

CB Correio Braziliense

A Polícia Militar do DF negocia, na tarde desta quarta-feira (8/9), a retirada de manifestantes pró-Bolsonaro da Esplanada dos Ministérios. Um grupo de cerca de 3 mil pessoas permanece no local e se aproxima dos gradis instalados na altura do Ministério da Justiça, mas, segundo a corporação, a situação está controlada e não há risco de invasões a prédios públicos.

O trânsito na Esplanada dos Ministérios segue bloqueado e a força de segurança informou que só liberará quando todos os manifestantes se retirarem. Ainda segundo a PMDF, a situação no Ministério da Saúde foi controlada. No fim da manhã desta quarta, um grupo de bolsonaristas hostilizou jornalistas que faziam a cobertura dos protestos. Os profissionais fugiram e buscaram abrigo no prédio da pasta.

Segundo estimativa da PM, cerca de 350 veículos, entre caminhões, ônibus, caminhonetes, carros de passeio e trios elétricos seguem estacionados na região, principalmente próximo ao Teatro Nacional.