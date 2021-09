Alessandro Vieira é confirmado como candidato à Presidência pelo Cidadania

RF Raphael Felice

(crédito: Marcelo Ferreira)

Em decisão unânime, a Executiva Nacional da Cidadania escolheu o senador Alessandro Vieira (SE) como pré-candidato à Presidência da República. Com discursos contundentes em sua atuação na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, o senador ganhou projeção junto à população.

Vieira colocou o nome à disposição no dia 31 de agosto, mas a possibilidade vinha sendo analisada antes disso pelo Cidadania, que agora oficializa sua posição oficial. A decisão também ganhou força devido a estímulos de políticos próximos ao senador.

O parlamentar entende que boa parte dos brasileiros não deseja escolher entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Messias Bolsonaro (sem partido) nas próximas eleições, e surge como uma opção para a terceira via.

Oposição

Além do trabalho na CPI da Pandemia, o delegado da Polícia Civil vem atuando como uma das mais fortes oposições de centro ou centro-direita a Jair Bolsonaro. Pelo Twitter, Alessandro criticou o presidente mesmo após a publicação da carta de retratação.

Desenhando para inocentes apaixonados: Bolsonaro é só mais uma peça no sistema, preocupado em esconder rachadinhas, mansões e incompetência. E o sistema adora presidentes fracos. Facilita demais o acesso a cargos, grana e impunidade. Basta ler a sequência de notinhas ensaiadas. — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) September 9, 2021

Alessandro Vieira apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro ao Planalto, mas devido às suspeitas de corrupção no governo, especialmente na CPI, hoje marca oposição. Catapultado por movimentos que defendiam mudanças do Congresso, o senador foi eleito em 2018. Ele fez parte do Movimento Acredito e do RenovaBR e pautou sua campanha política no combate à corrupção.