Vídeo: Bolsonaro vira piada em jantar que homenageia Temer

Caiu nas redes sociais um vídeo que pode azedar a, até aqui, boa relação entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Michel Temer (MDB/SP).

As imagens mostram um animado jantar na casa do investidor Naji Nahas com a participação do ex-presidente e de um grupo com cerca de 20 políticos e empresários.

Toda a animação do grupo é motivada pela presença do humorista André Marinho, que imitava o presidente Jair Bolsonaro.

Conhecido pelas imitações do presidente da República, André é filho do político e empresário Paulo Marinho e apresentador do programa Pânico, da Jovem Pan.

Paulo Marinho foi um dos empresários que investiu na campanha presidencial de Bolsonaro em 2018. Sua mansão no Bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, foi transformada em QG da campanha.

Marinho rompeu com o presidente em maio de 2020, quando revelou que o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho '01' do presidente, disse ter recebido informações privilegiadas da Polícia Federal sobre Fabrício Queiroz, assessor que seria o responsável por operar o esquema da “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio.

Carta à nação

Diz um ditado popular que a mesma mão que afaga pode ser também a que bate. A frase parece servir como uma luva para um fato recente, tendo como personagens principais o ex-presidente Michel Temer (MDB/SP) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Se na semana passada Temer afagou Bolsonaro - ajudando na elaboração de uma carta endereçada à nação depois de um 7 de Setembro desastroso para Bolsonaro e seus seguidores -, nesta terça-feira (14/9), o ex-presidente Temer viralizou nas redes sociais debochando do presidente.

Em 2016, Temer também foi protogonista em outra decisão política importante, que culminou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).