André Marinho: Bobos estão me chamando de bobo da corte por imitar seu mito

/d /Estado de Minas

(crédito: Andre Marinho )

Após ser filmado imitando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em um jantar com o ex-presidente Michel Temer (MDB), o humorista André Marinho utilizou as redes, nesta terça-feira (14/9), para responder às críticas que anda recebendo.

De acordo com André, que é filho de Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) no Senado, e irmão da cantora Giulia Be, “alguns bobos” estão o chamando de “bobo da corte” porque ele imitou “o seu mito”.

“Alguns bobos da rede estão me chamando de bobo da corte, só porque imitei o seu mito no jantar de ontem. Agradeço a audiência e aproveito para deixar um recado. Com a política do jeito que está, só podemos rir ou chorar. Eu optei por rir. Venham comigo antes que acabem os lenços”, escreveu.



Alguns bobos da rede estão me chamando de bobo da corte, só porque imitei o seu mito no jantar de ontem. Agradeço a audiência e aproveito para deixar um recado. Com a política do jeito que está, só podemos rir ou chorar. Eu optei por rir. Venham comigo antes que acabem os lenços. — André Marinho (@AndreMarinho) September 14, 2021





O ex-presidente Michel Temer foi flagrado rindo de uma imitação que ridiculariza o presidente Jair Bolsonaro feita por Marinho. O vídeo foi gravado durante uma reunião de Temer com empresários e políticos, como Gilberto Kassab (PSD).

A imagem mostra Temer rindo de diversas piadas sobre a nota de recuo articulada por ele para ajudar Bolsonaro a acalmar a crise entre os poderes após as manifestações do 7 de Setembro.

Entenda