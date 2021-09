Reunião define acordo de oposição para atos pró-impeachment de Bolsonaro

RF Raphael Felice

(crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

Partidos de oposição ao governo definiram acordo, nesta quarta-feira (15/9), para convocar apoiadores para realizar grandes manifestações nos dias 2 de outubro e 15 de novembro pelo impeachment de Jair Bolsonaro.

Participaram da reunião siglas de esquerda, como PSol, PT, PCdoB, PDT e PV, e de centro, como Rede, Cidadania e Solidariedade, além de representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da Força Sindical. O encontro não reuniu partidos de direita, mas há tratativas em andamento com as legendas, principalmente para os atos no dia da Proclamação da República.

“Estamos avançando. Hoje, participaram setores da sociedade civil organizada, centrais sindicais e estamos já engajados para a manifestação de 2 de outubro e fechando acordo para um grande manifestação dos democratas do Brasil no dia 15. Há conversas com o PSDB, DEM, PSD, MDB, Novo”, afirmou ao Correio o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

Segundo relatos da reunião, o objetivo é alinhar o discurso para garantir que todos os setores políticos que desejam o impedimento de Bolsonaro estejam presentes nas manifestações.

“Além de partidos de oposição e movimentos sociais, queremos fazer algo ainda mais amplo, com a presença de governadores, artistas, personalidades diversas. Sem sectarismos, sem antecipar debates eleitorais, sem hostilidades. Vamos avançar e vamos derrubar Bolsonaro! Há esperança!”, afirmou o presidente do PSol, Juliano Medeiros, em nota publicada pelo partido.