CPI da Covid: Alessandro Vieira chama Jair Renan de 'presidente caçula'

Ed Estado de Minas

(crédito: Alessandro Vieira durante a reunião desta quarta da CPI da COVID (foto: Pedro França/Senado Federal))

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-ES) cometeu, durante a reunião desta quarta-feira (15/09) da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, no Senado Federal, um ato falho ao citar Jair Renan Bolsonaro. O jovem, de 23 anos, é o filho mais novo do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

"O senhor (Marconny Faria) tem, então, vínculo de amizade suficiente com o presidente caçula, o filho do presidente, com a ligação dele eu confundi, o filho caçula do presidente, para fazer sua festa de aniversário em plena pandemia no Mané Garrincha?", disse Vieira.

Vieira questionava o fato de Jair Renan ter cedido um camarote a Marconny Faria, apontado como lobista da Precisa Medicamentos, para realização de uma festa de aniversário em dezembro de 2021. Faria depõe nesta quarta na condição de testemunha.