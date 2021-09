Enquanto é citado na CPI, filho 04 de Bolsonaro faz churrasco na casa nova

Ed Estado de Minas

(crédito: Filho '04' do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan posta imagens do churrasco que faz em casa nesta quarta-feira (15/9) (foto: Redes Sociais/Reprodução))

Enquanto na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID o suposto lobista da Precisa Medicamentos, Marconny Faria, apontava Jair Renan, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), como elo com a família Bolsonaro, o “04” fazia um churrasco em sua casa.

As imagens foram compartilhadas pela rede social do filho do presidente. No vídeo, ele aparece molhado, como se acabasse de sair da piscina, e comendo um churrasco feito por um amigo. “Aqui em casa é assim”, brincou.

Renan Bolsonaro foi citado diversas vezes na CPI desta quarta-feira. Marconny Farias afirmou que o ajudou a montar sua empresa como “influenciador”.

A mãe do jovem, inclusive, foi convocada para depor na Comissão. O requerimento do senador Alessandro Vieira (Cidadania) foi aprovado com maioria dos votos. Apenas o senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) votou contra a convocação da ex-mulher de Bolsonaro.

Jair Renan Bolsonaro e Anna Cristina Vale se mudaram para uma mansão localizada no Lago Sul, uma das áreas mais nobres de Brasília. O imóvel é avaliado em R$ 3,2 milhões. Antes, os dois viviam em um apartamento registrado no nome do chefe do Executivo, de 70 metros quadrados.

Recentemente, a ex-mulher do presidente foi acusada de ser a mandante de um esquema de rachadinhas.