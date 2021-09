Banheiro do Met Gala vira piada na internet: 'De rodoviária'

CB Correio Braziliense

(crédito: Anitta e Saweetie posam no banheiro do Met Gala 2021 (foto: Reprodução/Twitter))

O Met Gala é um dos eventos mais luxuosos do mundo pop. Organizado pela Vogue, vários artistas desfilam pelo tapete vermelho com seus looks temáticos e, geralmente, caríssimos. Mas um ponto em específico do evento roubou a cena pela 'simplicidade': o banheiro.



Em uma foto publicada por Anitta nos stories, foi possível perceber o visual simplista do banheiro. Nada diferente dos que vemos por aqui em shoppings e rodoviárias, mas inesperado, levando em conta o tipo de evento sobre o qual estamos falando.

Na foto, a Girl From Rio posa com a cantora Saweetie. A aparência simples do banheiro virou motivo de muitas piadas por parte dos internautas. A norte-americana colocou a foto com Anitta em um carrossel do instagram, com várias fotos tiradas antes, durante e depois do Met.





"Vocês viram que, depois do Met Gala, Anitta trouxe a 'mona' pra dar rolezinho aqui no banheiro do terminal? MEU ORGULHO", brincou uma seguidora, ao compartilhar a foto da brasileira com a norte-americana.

vcs viram q dps do met gala Anitta trouxe a mona pra dar rolezinho aqui no banheiro do terminal? MEU ORGULHO pic.twitter.com/HPuyzLMLWf — Preta #MarcoTemporalNão (@pretademaiss) September 14, 2021

O povo pensava que o banheiro do Met Gala era assim ???????????? pic.twitter.com/MGl2RI3TQL — RIQUE #DEJAVU? (@saymynamerique) September 14, 2021

Os cantores Lil Uzi Vert, Pete Davidson, Jack Harlow, Erikah Badu e Lil Nas X também se esbarraram no toilette do Met Gala e, claro, fizeram uma foto para registrar o momento. Há quem diga que as fotos no banheiro do evento são ainda mais bonitas do que as tiradas no tapete vermelho.

Lil Uzi Vert, Pete Davidson,Jack Harlow, Erikah Badu e Lil Nas X no banheiro do MET Gala 2021 #MetGala pic.twitter.com/8DZzu5r4So — Lil Uzi Vert Brazil ?????????? (@babyplutobrazil) September 14, 2021

Internautas lembraram de uma outra foto famosa no banheiro da gala: a selfie das Kardashians, que foi invadida por várias outras celebridades presentes no Met daquele ano. Além dessa, outras fotos circularam pelas redes. Confira:

Hoje tem #MetGala e só conseguimos pensar na icônica selfie do banheiro das Kardashians que a Brie participou. pic.twitter.com/XQ5zZMQx6q — Brie Larson Brasil (@brielarsonbr) September 13, 2021

Melhor parte do met gala é a baceira que acontece no banheiro #MetGala2021 pic.twitter.com/M0YiytfBdZ — karol (@xboring_) September 13, 2021