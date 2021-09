Aziz lamenta defesa de Bolsonaro ao tratamento precoce na ONU: "Ouviu pitaqueiros"

RF Raphael Felice

(crédito: Pedro França/Agência Senado)

O presidente da Comissão de Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), criticou o comentário de Jair Bolsonaro em defesa do tratamento precoce durante seu discurso na 76ª Assembleia-Geral das Organização das Nações Unidas nesta terça-feira (21/9). O senador definiu o discurso do presidente como "triste e lamentável".

"Após ver o que ocorreu em Manaus, ver o que a Prevent Senior fez com pacientes, o presidente foi ao órgão mais importante do mundo defender tratamento precoce. O presidente ouviu pitaqueiros, gabinete paralelo, e foi defender o que nenhum líder defende no mundo. Após quase 600 mil mortes baseadas em imunização de rebanho e tratamento precoce, ele faz discurso nesse sentido", apontou.

Em julho, o próprio Ministério da Saúde desaconselhou o chamado "kit covid". Aziz citou na sessão de hoje que o presidente ignorou orientações de diversas autoridades de saúde, e afirmou que "só Deus" pode mudar a cabeça do presidente.

O senador Marcos Rogério (DEM-RO) rebateu Omar Aziz e disse que presidente defendeu autonomia médica para adotar medidas necessárias. O presidente da CPI, então, ironizou o parlamentar governista.

Nesta terça, a CPI da Covid recebe o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, que presta depoimento para dar esclarecimentos sobre a tentativa de compras de vacinas da Covaxin com o laboratório indiano Barath Biontec e intermédio pela Precisa.