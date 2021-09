Mourão sobre Queiroga: "Acho que ele já saiu daqui carregando o bichinho"

IS Ingrid Soares

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) disse nesta quarta-feira (22/9) acreditar que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tenha embarcado para a 76ª Assembleia-Geral da ONU já contaminado com a covid-19. O chefe da pasta foi diagnosticado na noite de terça-feira (21) com a doença e deverá cumprir quarentena de 14 dias em Nova York.

"O ministro já deve ter saído daqui (com o vírus). Pelo que a gente conhece em termos de contaminação, contaminação leva de cinco a sete dias, né? Ele tava há dois dias nos Estados Unidos. Acho que o PCR não foi exigido para os vacinados. Não tenho essa noção essa informação, né. Então acredito que ele já saiu daqui carregando o vírus”, alegou a jornalistas na chegada ao Palácio do Planalto.

Questionado se faltou "zelo" por parte da comitiva que viajou aos Estados Unidos, o vice negou. "Ah, eu acho que não porque as mesmas coisas acontecem aqui (no Brasil). Você vê, quantas solenidades ocorrem aqui no Palácio (do Planalto), com uma porção de gente, uns com máscara, outros sem máscara, né? Até num ambiente muito mais confinado. Acho, volto a dizer, posso até estar enganado, mas acho que o ministro Queiroga já saiu carregando o bichinho", concluiu.

Após Queiroga testar positivo para covid-19, a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou à Casa Civil que a equipe que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na viagem a Nova York adote medida de isolamento social, permanecendo em quarentena assim que retorne ao Brasil.

O ministro da Saúde é o segundo integrante da comitiva presidencial a confirmar infecção com o novo coronavírus. Na segunda-feira (20), um diplomata brasileiro encarregado de organizar a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos EUA recebeu diagnóstico positivo para a doença. O funcionário, que tomou apenas a primeira dose da vacina, viajou para Nova York antes da comitiva presidencial.