Quarentena de Queiroga nos EUA custará ao governo pelo menos R$ 22 mil

AF Augusto Fernandes

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 10/4/21)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, terá de cumprir 14 dias de quarentena em Nova York após ter sido diagnosticado com covid-19, e o custo da estadia na cidade americana será de no mínimo R$ 22 mil, podendo chegar a quase R$ 31,6 mil. Levantamento foi feito pela reportagem do Correio com informações disponíveis no site do Intercontinental New York Barclay.

Localizado no centro de Manhattan, o hotel recebeu a comitiva brasileira que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.

Para calcular o valor total da estadia de Queiroga no hotel, levou-se em conta a previsão de que o ministro fique em isolamento até 5 de outubro, quando completará os 14 dias da quarentena. Segundo a página da estalagem, governo terá de arcar com diárias que variam de R$ 1,7 mil a R$ 2,4 mil.

O tipo de hospedagem solicitado pelo ministro não foi informado pelo governo. De todo modo, o hotel oferece preços diferentes para quem é associado à estalagem e para quem não é. Além disso, o preço varia a depender do quarto escolhido e caso o hóspede opte por incluir café da manhã na reserva.

Considerando um quarto mais simples, sócios do hotel pagarão, por dia, R$ 1.764,75 sem café da manhã e R$ 2.049,17 com café da manhã. Ao final da estadia, o custo será de R$ 22,941.98 para quem optou pelo serviço adicional e de R$ 26,639.26 para quem descartou.

As diárias para quem não é associado à estalagem vão de R$ 1.835,83, sem café da manhã, a R$ 2.133,32, com café da manhã. O custo para 14 dias de hospedagem são de, respectivamente, R$ 23,866.02 e R$ 27,732.98.

Serviço adicional

Levando em conta um quarto mais luxuoso do Intercontinental New York Barclay, os preços diários para associados são de R$ 2.049,17, sem café da manhã incluso, e de R$ 2.333,60, com café da manhã. Para as duas situações, os valores finais da estadia são de R$ 26,639.26 e R$ 30,336.69.

A mesma suíte para os que não são associados tem diárias de R$ 2.133,32, sem café da manhã, e R$ 2.430,75 com café da manhã. Para 14 dias de hospedagem, os preços são de R$ 27,732.98 ou R$ 31,599.99, caso o hóspede queira incluir o serviço adicional.

Dentro do preço de cada uma das diárias, o hotel cobra alguns encargos, como taxa diária de amenidades (cerca de R$ 185), crédito diário para alimentos e bebidas (cerca de R$ 132) e crédito para lavanderia (cerca de R$ 106).