Lula lidera corrida presidencial contra Bolsonaro, aponta pesquisa Ipec

CB Correio Braziliense

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na dianteira na disputa pelo Palácio do Planalto em 2022. É o que aponta a mais recente pesquisa Ipec, divulgada nesta quarta-feira (22/9). Segundo o levantamento, em dois cenários apresentados ao eleitorado, o petista supera o presidente Jair Bolsonaro e tem mais intenções de voto do que todos os outros possíveis candidatos somados.

Veja os números abaixo, divulgados pelo portal G1.

CENÁRIO 1

Luiz Inácio Lula da Silva: 48%

Jair Bolsonaro: 23%

Ciro Gomes: 8%

João Doria: 3%

Luiz Henrique Mandetta: 3%

Brancos / Nulos: 10%

Não sabem / Não responderam: 4%

CENÁRIO 2

Lula: 45%

Bolsonaro: 22%

Ciro Gomes: 6%

Sergio Moro: 5%

Datena: 3%

João Doria: 2%

Mandetta: 1%

Rodrigo Pacheco: 1%

Alessandro Vieira: 0%

Simone Tebet: 0%

Brancos/nulos: 9%

Não sabe/não respondeu: 5%

O Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, realizou as entrevistas entre a quinta da semana passada (16/9) e a segunda-feira (20/9). Foram ouvidas 2.002 pessoas em 141 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.