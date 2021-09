Bolsonaro com seis dedos? Post sobre discurso na ONU vira piada

CB Correio Braziliense

Internautas comentaram imagem compartilhada pelo presidente Jair Bolsonaro em que ele parece ter seis dedos - (crédito: Jair Bolsonaro/Twitter/Reprodução)

A viagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a Nova York terminou, mas continua dando o que falar. Além do problema gerado pela contaminação do ministro da Saúde por covid-19 e da quarentena determinada pela Anvisa para os membros da comitiva, o discurso do presidente na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) fez o líder do governo brasileiro virar piada nas redes sociais.



É que, nesta quarta-feira (22/9), Bolsonaro compartilhou uma montagem com um resumo do que disse na ONU. A despeito do conteúdo, foi a montagem fotográfica usada pelo presidente que gerou maior repercussão. Na arte, foi duplicada uma foto do presidente e aplicados alguns filtros que deram a impressão de que ele teria seis dedos em uma das mãos.



Além dos habituais comentários de apoiadores celebrando a manifestação do político, vários internautas notaram a distorção na mão de Bolsonaro. “Mas para que uma mão com tantos dedos? Para te roubar melhor”, escreveu um dos perfis.



- mas para que uma mão com tantos dedos?

Mas uma das brincadeiras que mais se repetiu foi a comparação entre o sexto dedo do atual presidente e o mindinho que falta na mão do ex-presidente Lula. “O cara roubou o dedo do Lula que faltava, velho”, diz uma das postagens mais compartilhadas.