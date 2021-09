CPI apura viagem de senadores aos EUA solicitada por Flávio Bolsonaro

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Pedro Fran?a/Agencia Senado)

O senador Fávio Bolsonaro (Patriota-RJ) foi o autor de uma solicitação para a viagem que uma comissão de senadores fez a Miami, nos Estados Unidos, entre os dias 23 e 24 de janeiro de 2020, segundo documentos em posse da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19. A agenda ocorreu no mesmo período em que o diretor institucional da Precisa Medicamentos, Danilo Trento, que presta depoimento à comissão nesta quinta-feira (23/9), esteve na cidade americana.

Os documentos sobre a viagem foram fornecidos pela Polícia Federal e apresentados à CPI pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE). Ele informou também que a agenda foi autorizada pelo então presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e custeada pela Casa.

Girão afirmou que a viagem tinha ligação com um lobby pela legalização dos jogos de azar no Brasil. Segundo ele, o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, estava na comitiva. Durante a sessão, não foi informado se Flávio Bolsonaro também foi para a cidade americana.

Danilo Trento confirmou ter ido a Las Vegas, mas se nega a citar o nome de senadores, lalançando mão do habeas corpus que conseguiu no Supremo Tribunal Federal (STF) para não responder a perguntas que possam incriminá-lo. O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) defendeu que o depoente fosse preso, por considerar que ele está abusando do direito de não se incriminar.