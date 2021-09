CPI da covid: diretor da Precisa se negou a dar detalhes de viagem aos EUA

JV Jorge Vasconcellos RF Raphael Felice

O diretor da Precisa se negou a detalhar ida à capital do jogo nos EUAe a falar se esteve com algum senador - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A CPI da Covid descobriu que o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, viajou a Las Vegas (EUA), em janeiro de 2020, no mesmo período em que lá esteve Danilo Trento, diretor institucional da Precisa Medicamentos, que prestou depoimento ontem à comissão. A empresa atuou como intermediária do contrato de compra da vacina Covaxin entre o Ministério da Saúde e o laboratório indiano Bharat Biotech — o negócio foi suspenso pela pasta por suspeitas de irregularidades.

Documentos relacionados à viagem foram entregues à presidência da CPI pelo senador governista Eduardo Girão (Podemos-CE), o que surpreendeu parlamentares independentes e de oposição. Segundo ele, uma comitiva de senadores viajou à cidade americana entre 23 e 27 de janeiro do ano passado. O senador disse, também, que a agenda teve relação com um lobby favorável à regularização de cassinos no Brasil.

O deslocamento a Las Vegas, custeado pelo Senado, foi solicitado formalmente por Flávio em dezembro de 2019 e autorizado pelo então presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Segundo afirmou Girão, o atual ministro do Turismo, Gilson Machado Neto — então presidente da Embratur —, integrou o grupo que fez a viagem, assim como o senador Irajá Silvestre Filho (PSD-TO).

O empresário Danilo Trento foi apontado como o verdadeiro dono da Precisa Medicamentos por Marconny Albernaz Faria, que fez essa afirmação durante depoimento prestado à CPI na semana passada. Faria é acusado de atuar como lobista dessa mesma empresa, que tentou vender ao Ministério da Saúde 20 milhões de doses da Covaxin ao custo de R$ 1,6 bilhão — durante as negociações, o valor de cada dose subiu de US$ 10 para US$ 15.

Silêncio



Trento chegou à CPI munido de um habeas corpus concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o eximia da obrigação de responder a perguntas que pudessem incriminá-lo. Ele se negou a firmar o compromisso de só falar a verdade e não respondeu à maioria dos questionamentos, durante pouco mais de seis horas de depoimento. O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) alertou-o, mais de uma vez, de que poderia ser preso, acusando-o de abusar das garantias asseguradas pelo habeas corpus.

Sobre a viagem a Las Vegas, Trento confirmou ter ido à cidade americana, mas se negou a detalhar a viagem à CPI, o que levantou desconfianças. Ao vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), respondeu afirmativamente quando questionado sobre a possibilidade de Flávio Bolsonaro ser o parlamentar que acompanhou o empresário aos EUA.

“Não há possibilidade. Foi (Flávio Bolsonaro). Há um requerimento oficial com autorização para deslocamento às custas do Senado para essa viagem. Isso aconteceu em dezembro de 2019, e a viagem aconteceu em janeiro (de 2020). Não há possibilidade. Isso é fato. Essa informação foi trazida para a CPI pelo senador Eduardo Girão”, disse Randolfe.

Relações



Já o senador Humberto Costa (PT-PE) defendeu que a CPI investigue a fundo as relações entre Flávio e Trento. “Essa viagem demonstra a proximidade entre um determinado senador e esse cidadão. Aliás, a investigação que vai ser feita pode demonstrar que essa viagem se prolongou”, afirmou.

A recusa de Trento em detalhar a viagem ou até mesmo dizer se estava acompanhado de algum parlamentar levantou suspeitas da CPI. “Se não lhe autoincriminar, não cabe o direito ao silêncio. Se lhe autoincriminar, leva à dedução dessa CPI que foi uma viagem com indícios de crime”, disse Randolfe.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) chamou a atenção para o fato de, no final de 2019, haver uma pressão sobre os senadores para aprovar um projeto de legalização dos jogos de azar no Brasil. Ela foi designada como relatora da proposta. “Não era um projeto que visava, num interesse público, a apresentar para todo mundo a possibilidade de se implantar os jogos de azar no Brasil. Parecia que tinha que ter regras certas, tinha endereço”, comentou.



Parlamentar reage e diz que distorcem fatos

O senador Flavio Bolsonaro (Patriota-RJ) emitiu nota sobre a viagem aos Estados Unidos na mesma época de Danilo Trento. “Alguns poucos senadores irresponsáveis da CPI, mais uma vez, distorcem fatos e criam narrativas para atacar o senador Flávio Bolsonaro e sua família. O senador nunca se reuniu com o Sr. Danilo Berndt Trento em Las Vegas, nem possui vínculo de qualquer espécie com o mesmo. O senador esteve na referida cidade em missão oficial e suas agendas estão publicadas no site do Senado Federal”.