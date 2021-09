Bolsonaro sobre alta da gasolina: ''Nada é tão ruim que não possa piorar''

AM Ana Mendonça - Estado de Minas

Jair Bolsonaro (sem partido) - (crédito: Alan Santos/PR))

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentou, durante um evento de comemoração dos 1.000 dias de governo, nesta segunda-feira (27/9), sobre a alta no preço da gasolina e do dólar. De acordo com o presidente “nada é tão ruim que não possa piorar”.

“Alguém acha que eu não queria a gasolina R$ 4? Ou menos. Que o dólar tivesse a R$ 4 ou menos? Não é maldade da nossa parte. É uma realidade. E tem aquele ditado: 'Nada está tão ruim que não possa piorar''', escreveu.

Bolsonaro ainda citou uma passagem bíblica para ilustrar o momento do país. “Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna.”

O preço médio da gasolina subiu pela oitava semana nos postos de combustíveis do Brasil e permanece acima da marca por R$ 6 por litro. O levantamento foi feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).