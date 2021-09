Alunos são obrigados a assistir propaganda governista para acessar internet

HM Helena Mandarino Dornelas*

A exigência de se assistir a uma propaganda de 30 segundos do governo federal para ter acesso a internet em escolas públicas do Nordeste do país causou revolta nas redes sociais. Parlamentares da oposição criticaram a obrigatoriedade e acusaram o Executivo de uso eleitoral do projeto Conecta Brasil.

O caso foi denunciado por reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, publicada nesta segunda-feira (27/9)





Obrigar que as pessoas assistam propagandas do governo para terem acesso à internet deve ser motivo não só de revolta, mas tb de investigação. Hoje, o acesso à internet significa acesso a direitos como a educação e a sua garantia deve ser uma política de Estado, e não de governo. https://t.co/BzIMNSEDjV — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) September 27, 2021

ABSURDO! O ministro Fabio Faria obriga alunos do nordeste a verem propaganda do governo toda vez que acessam a internet pública. Defende "fonte alternativa de informações" mas o nome é CORRUPÇÃO. Manipulação com uso indevido de dinheiro público. Tomaremos MEDIDAS JUDICIAIS! — Ivan Valente (@IvanValente) September 27, 2021

Se o aluno entrar na internet pública 30 vezes, terá que ver a propaganda 30 vezes. O governo não tem compromisso com a Educação! Se tivesse, não dificultaria o acesso dessa forma. O objetivo é eleitoral: evitar que a popularidade de Bolsonaro caia mais.https://t.co/UlVindLq9r — Alessandro Molon ???????? (@alessandromolon) September 27, 2021

Estudantes e professores precisam assistir a uma PROPAGANDA de 30 segundos sobre programas sociais do governo Bolsonaro a cada vez que acessam a rede. Acharam 30 segundos de trabalho desse Governo? Acho bem difícil. https://t.co/qp3vhJEa5D — Humberto Costa (@senadorhumberto) September 27, 2021

Moradores de Santa Filomena, no interior do Piauí, contaram ao jornal O Estado de S. Paulo que antes de ter o acesso à internet liberado, alunos e professores precisam assistir uma propaganda promovendo o governo Bolsonaro. E é preciso reassistir ao vídeo todas as vezes que eles quiserem se conectar.

O vídeo é uma exigência feita pelo Wi-Fi Brasil, projeto do Conecta Brasil, uma iniciativa do Ministério das Comunicação para promover inclusão digital. O projeto custou R$ 2,7 bilhões aos cofres públicos, e cerca de 90% do investimento foi direcionado a municípios das regiões Norte e Nordeste. Na propaganda obrigatória que os usuários precisam assistir, medidas governamentais como o 13º salário do Bolsa Família e a instalação de sinal de internet em escolas são exibidos.

Em nota, o Ministério das Comunicações afirma que a medida é legítima e é garantida pela Constituição. "O serviço é mais um dos canais de comunicação institucional do governo federal com o cidadão, sendo um importante instrumento de divulgação das políticas públicas de governo e de informações de utilidade pública, sem fins de qualquer natureza que não seja informar a população, conforme assegura a Constituição".

