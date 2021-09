Bolsonaro ergue arma de brinquedo ao lado de criança com farda da PM em BH

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / TV Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro ergueu uma arma de brinquedo ao lado de uma criança fantasiada com farda da Polícia Militar nesta quinta-feira (30/9), em Belo Horizonte. O evento, que faz parte da agenda de mil dias de gestão, foi transmitido pela TV Brasil.

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes discursava quando foi interrompido com frases bradadas por apoiadores do presidente: "Mito! Mito!", seguido de "O povo, armado, jamais será escravo" e "Eu vim de graça".

Ministros e o presidente então juntaram cadeiras para que a criança fizesse uma demonstração de força com cerca de 10 abdominais.

Depois, Bolsonaro foi ao púlpito e parabenizou os pais do garoto pelo exemplo de civilidade e patriotismo.

"Eu tô com quase 70 anos. Quando era pequeno eu brincava com isso, com arma, com flecha, com estilingue. Assim foi criada a minha geração e crescemos homens sadios e fortes e respeitadores. Meu cumprimento aos pais desse garoto por estarem prestando exemplo aqui de civilidade, de patriotismo e de respeito. Obrigado Polícia Militar de Minas Gerais".

Em outro momento, o chefe do Executivo brincou que dispensaria a segurança do governo de Minas Gerais e também a da Presidência, que agora seria realizada pelo garoto de 6 anos.