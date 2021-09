"Feche a matraca", diz Marcos Rogério a Humberto Costa, que pede respeito

RF Raphael Felice

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Em discussão que envolveu senadores petistas e o governista Marcos Rogério (DEM-RO), durante o depoimento do empresário Otávio Fakhoury, nesta quinta-feira (30/9), o senador Humberto Costa (PT-SP) afirmou que o parlamentar bolsonarista “não respeita o mandato que tem”.

Marcos Rogério respondeu: “Se enxergue, Humberto. Feche a matraca!” Colega de partido, Rogério Carvalho (PT-SE) interveio e pediu ao bolsonarista para “respeitar o parlamento”.

A discussão iniciou após intervenções dos advogados do depoente. Enquanto Randolfe Rodrigues (REDE/AP), que presidia a sessão, tentava organizar a situação, Humberto Costa começou a discutir com uma das partes do depoente e esbravejou com um tapa na mesa.

A situação gerou reação de Marcos Rogério, que afirmou que o petista “não respeita ninguém”.