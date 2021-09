Em BH, Bolsonaro culpa PT e governadores pela alta da inflação

IS Ingrid Soares

(crédito: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro culpou a gestão do PT e governadores pela alta da inflação no país. O chefe do Executivo citou nesta quinta-feira (30/9), em viagem a Belo Horizonte (MG), a ex-presidente Dilma Rousseff e mencionou a volta da esquerda em países vizinhos, mas alegou que não estava se esquivando de responsabilidades.

"A senhora Dilma Rousseff em 2012, resolveu, para ficar bem na fita, com uma canetada, diminuir a energia elétrica. Quando veio a conta para pagar… Porque senão, teríamos um colapso no Brasil, teríamos apagões no Brasil. As contas foram reajustadas para serem pagas até 2023. Não estou me esquivando da minha responsabilidade. Mas uso sempre uma passagem bíblica: 'Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu'. Por falta de conhecimento, a Argentina reconduziu ao governo a mesma turma do Foro de São Paulo, de Lula, Dilma, Fidel Castro, Maduro e Chávez", apontou.



Bolsonaro disse também que o governo petista deixou um rombo na Petrobras para o atual governo resolver.

"A Petrobras, que nós reclamamos do preço do combustível, reclamamos com razão. Só de refinarias que foram anunciadas e que não foram construídas, ou seja, não se beneficia um barril sequer de petróleo. O prejuízo deixado para nós foi de R$ 230 bilhões. Vocês estão pagando essa conta", acrescentou.

Por fim, repetiu que as medidas restritivas adotadas por governadores em meio à pandemia na tentativa de evitar o aumento dos casos de covid-19 causaram o desequilíbrio na economia.

"Hoje, reclamamos também de inflação no Brasil, que está alta. Sim, está bastante alta, mas qual a consequência disso? Por que esse desequilíbrio? Vem de pouco tempo, a partir de março do ano passado, quando nós vimos a política do ‘fique em casa, a economia a gente vê depois'", concluiu.