Ao lado de Lula, Gleisi alinha comunicação do PT com parlamentares

CN Cristiane Noberto

(crédito: Karol Santos/PT)

"Nós temos uma voz muito potente se fizermos de maneira organizada e focada", disse a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR) na manhã desta segunda-feira (4/10). A fala foi proferida na abertura da reunião do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com deputados federais e senadores. Lula está em Brasília para agenda com a bancada petista do Congresso, governadores e presidentes dos diretórios.

A deputada falou sobre a criação de um módulo específico no programa “Nova Primavera”, direcionado a formação de educadores/as e militantes de núcleos do PT, para que parlamentares tenham o discurso alinhado. “Podemos fazer módulos específicos, com umas três horas, para a bancada, explicando tintim por tintim o que aconteceu. Mostrar o que aconteceu na lava jato, as mentiras que foram contadas, no que culminaram, o que falaram sobre a Petrobras. Temos que estar com isso na ponta da língua. Temos muitos argumentos e vamos encarar nosso debate”, disse ao lado do ex-presidente.

Gleisi ainda destacou a necessidade de reforçar a comunicação do PT nacional com cada deputado. “Nós temos uma voz muito potente se fizermos de maneira organizada e focada se conseguirmos manter a nossa mensagem de maneira focada e organizada”, afirmou.

A presidente nacional da sigla ainda afirmou que, na próxima quinta-feira (7/10), haverá encontro de Lula com líderes de diretórios. "Haverá uma plenária com todos os presidentes municipais e estaduais do PT para falar com nossos dirigentes locais qual o papel da base daqui até a campanha", disse.