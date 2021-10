Vídeo: secretário da Pesca grava na praia durante viagem oficial a Dubai

LP Luana Patriolino

(crédito: Reprodução/redes sociais)

O secretário da Pesca, Jorge Seif, está em viagem oficial por Dubai com o objetivo de, segundo ele, “promover o país”. No entanto, em imagens e vídeos registrados nas redes sociais, Seif vem exibindo uma rotina de passeios turísticos em total clima de descontração e férias. Ele mesmo define a ida ao país como “trabalho-passeio” e diz que o lugar é “top demais”.

“Estamos trabalhando, não estamos passeando, promovendo o turismo da Amazônia”, alega em live. “Lógico que isso aqui, naturalmente, é um trabalho-passeio, né? Não adianta negar e ficar de sacanagem. Tu vem para um lugar desse, vê um lugar desse… é top demais”, prossegue.



Jorge Seif embarcou para Dubai no dia 30. Ele está acompanhado de Gilson Machado, Ministro do Turismo, Carlos Brito, presidente da Embratur, e Hamilton Mourão, vice-presidente. Também embarcaram dois prefeitos: JHC, de Maceió (AL), e Fabrício Oliveira, de Balneário Camboriú (SC).

Animado com o país do Golfo, Seif ainda gravou um vídeo na praia e fez piada com o tubarão (veja vídeo) — seu “animal predileto”. “Como saber se tem ou não tubarão na água? As pessoas têm medo. Vocês sabem que eu adoro tubarão, meu animal predileto. Sou fã do bicho. E aí, eu vou ensinar para vocês uma fórmula fácil. Chega aqui (perto d’água), vem para cá: molhou a mão na água”. Seif lambe os dedos molhados. “Botou na boca. É salgada. Tem tubarão! Cuidado que o tubarão vai te pegar! Selva!”, finaliza a brincadeira.

Em outro momento de descontração em Dubai, Seif registra um encontro informal com o lutador Renzo Gracie. “Pessoal, Renzo Gracie, mito. Mito, não, esse é só um (Bolsonaro). Lenda do nosso MMA. Orgulho nacional, Renzo, você vai confessar para mim qual é o segredo. Por que nunca perdeu para ninguém?”, diz.

Renzo então levanta então uma cerveja e brinca: “Eu como peixe todo dia!”.



A reportagem entrou em contato com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que responde pela Secretaria de Aquicultura e Pesca. No entanto, não teve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação do órgão.