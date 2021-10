Com pane nas redes, Randolfe tira foto com fax: 'E tinha gente me zoando'

AM Ana Mendonça - Estado de Minas

(crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)

O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), entrou em clima de descontração, nesta segunda-feira (4/10), com a pane global nas redes sociais.

O senador tinha sido “zoado” pelos seus seguidores por ainda possuir um fax. O equipamento foi considerado "ultrapassado" pelos internautas.

Mas, com a pane global, o equipamento acabou sendo útil para o senador, que brincou com a situação no Twitter. Randolfe respondeu um seguidor que falava sobre o assunto.

“Certo estava o Randolfe Rodrigues, que esses dias postou a foto de um fax em casa, mostrando que é precavido contra momentos de crise na comunicação digital como este”, brincou o usuário. “E tinha gente me zoando…”, respondeu o senador.

Junto com a resposta, Randolfe posou ao lado do aparelho. O post está viralizando nas redes sociais.

Nesta segunda, usuários do mundo inteiro relataram problemas e instabilidade no uso de WhatsApp, Facebook e Instagram, redes sociais sob comando do Facebook, de Mark Zuckerberg.

O Telegram, concorrente do Whatsapp, também está apresentando instabilidade .