De passagem por Brasília, Lula reúne bancada e articula com partidos

Em Brasília desde domingo e mirando estratégias para o próximo ano, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com a bancada petista da Câmara e do Senado, ontem, em mais uma etapa da agenda de compromissos montada para as eleições de 2022. Esta é a terceira vez que ele vem à capital desde que saiu da prisão. Em todas as ocasiões, Lula conversou com políticos de diferentes partidos, com correligionários e fez articulação política.

Um jantar, amanhã, na casa do ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE), deverá reunir vários integrantes do MDB, entre eles o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, o ex-presidente José Sarney e o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid. Ibaneis confirmou ao Correio que comparecerá ao encontro.

“Fui convidado e é um correligionário meu que está oferecendo o jantar. Não conheço o presidente Lula, mas vou ter a oportunidade de conhecê-lo e não tenho nenhuma expectativa sobre este encontro. Acho que nós ainda vamos trabalhar muito nessa questão de eleição. Tenho um pensamento de que um partido do tamanho do MDB tem obrigação de ter um candidato a presidente da República. Eu vou continuar trabalhando nesse sentido, para que o MDB tenha um candidato a presidente da república”, disse, ontem, ao final do evento de entrega de uma praça revitalizada no Setor Comercial Sul.

Nos próximos dias, Lula deverá se encontrar com o presidente nacional do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab, além de embaixadores. Na quinta-feira, a expectativa é de que ele visite uma associação de catadores, na Estrutural.

Na reunião de ontem, segundo o deputado Alencar Braga (PT-SP) a crise econômica do país, com o aumento de itens como o gás de cozinha e alimentos, esteve entre os principais temas debatidos.

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) disse que o ex-presidente ressaltou que “o Brasil não precisaria passar por um momento como o vivenciado, sendo possível conjugar a situação social com a econômica”. Ela reforçou que o encontro foi uma maneira de “colocar todos na mesma página” e uma “injeção de ânimo”.

Em todas as pesquisas de opinião divulgadas até agora, Lula aparece na dianteira na corrida eleitoral.