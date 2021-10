Lula se reúne com presidente do PSD e PSB nesta terça em Brasília

CN Cristiane Noberto

(crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva receberá os presidentes do PSD e PSB nesta terça-feira (5/10) para reuniões políticas, em Brasília. Lula está cumprindo agenda na capital desde domingo, quando jantou com governadores. Na segunda (4/10), o petista almoçou com parlamentares da bancada do PT no Congresso.

Gilberto Kassab e Carlos Siqueira, presidentes do PSD e PSB respectivamente, foram chamados pelo ex-presidente para tratar um café. Os encontros devem ocorrer ainda hoje no hotel Meliá.

"Seguimos com a agenda aqui em Brasília. Hoje vamos nos reunir com vários partidos pra debater a reconstrução do Brasil", escreveu Lula no Twitter.