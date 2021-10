‘Capitã Cloroquina’ registra B.O. contra assessor de Queiroga por ameaça

LP Luana Patriolino

(crédito: Anderson Riedel/PR - 15/6/20)

A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como ‘Capitã Cloroquina’, registrou um boletim de ocorrência por ameaça contra João Lopes de Araújo Júnior, chefe de gabinete do ministro da Saúde. Ela afirmou que tem sido ameaçada por mensagens e acusada injustamente de conspiração pelo funcionário de Marcelo Queiroga.

Nas mensagens, apresentadas na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o chefe de gabinete acusa a secretária de atuar, em conjunto com o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), pela demissão do ministro da Saúde. As informações são da rádio CBN.

João Lopes de Araújo Júnior diz, nas mensagens, que Mayra está "cometendo um crime" e que "não tem qualquer lealdade ao ministro". Afirma ainda que conhece "todos os nomes envolvidos nessa tentativa de retirada do ministro". Por fim, ele diz para a secretária ter cuidado e se preparar porque "vai ver a mão de Deus" sobre ela.

O caso foi encaminhado à Polícia Federal nesta semana, pois os envolvidos são vinculados ao Ministério da Saúde, cuja competência é da União.

Mayra Pinheiro é conhecida como "Capitã Cloroquina" por defender tratamentos precoces contra a covid-19 e recomendar o uso da hidroxicloroquina, sem eficácia comprovada, para tratar pessoas infectadas pelo vírus.