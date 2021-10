CPI quer explicações sobre adiamento de parecer sobre hidroxicloroquina

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Pedro França/Agência Senado)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 aprovou, nesta quinta-feira (7/10), requerimento do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) para que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) esclareça, no prazo de 24 horas, os motivos da suspensão da reunião que o colegiado teria hoje para apresentar um parecer sobre o uso da hidroxicloroquina no tratamento da covid-19.

O requerimento também pede que, no mesmo prazo, a Conitec envie à CPI o referido parecer. Durante a sessão desta quinta-feira da CPI, o vice-presidente do colegiado, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), leu o documento que seria apresentado hoje pela Conitec. O documento reprova o uso da hidroxicloroquina em pacientes com o novo coronavírus.

As suspeitas da CPI são de que a ordem de suspensão tenha partido do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, após pressão do presidente Jair Bolsonaro.

Nesta quinta-feira, a CPI toma os depoimentos do médico Walter Correa de Souza, que trabalhou na Prevent Senior, e de Tadeu Federico Andrade, ex-paciente do plano de saúde.

A Prevent Senior entrou na mira da CPI após denúncias de uma série de irregularidades, como a pressão para que os médicos receitassem aos pacientes com covid-19 medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença, como a hidroxicloroquina.