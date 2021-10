Pastor Malafaia diz que ministros querem travar sabatina de Mendonça

RF Raphael Felice

(crédito: AFP / Mauro Pimentel)

O pastor Silas Malafaia publicou um vídeo, no começo da tarde desta segunda-feira (11/10), no qual critica ministros do Palácio do Planalto que estariam atuando para brecar a sabatina do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, no Senado Federal.

Durante o vídeo, o pastor cita a presença de Flávia Arruda (Secretaria-Geral da Presidência) e Ciro Nogueira (Casa Civil) em um jantar com o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL), um dos principais adversários políticos de Jair Bolsonaro (sem partido). O senador afirmou recentemente vai colocar o presidente e seus filhos na lista de indiciados no relatório final da CPI.

VÍDEO MAIS TARDE! '

INACREDITÁVEL! Ministros de Bolsonaro contra a indicação para o STF? pic.twitter.com/uhj6eaMMbu — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) October 11, 2021

Inicialmente, o pastor havia citado também o nome de Fábio Faria (Comunicações), mas o ministro ligou para o pastor e garantiu não ter participado de jantar algum.

Desde domingo (10), Malafaia vem dizendo que sua revelação seria um "arrasa quarteirão".

GRAVÍSSIMO ! ATENÇÃO POVO BRASILEIRO . 2 ministros de Bolsonaro perderam a condição moral de continuarem como ministros . Amanhã vou postar um vídeo denunciando esses inescrupulosos . SERÁ UM VERDADEIRO ARRASA QUARTEIRÃO ! Aguardem . — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) October 10, 2021

O pastor trabalha a favor da sabatina de Mendonça, e consequentemente, para a aprovação de um nome “terrivelmente evangélico” para o Supremo Tribunal Federal (STF). Ele explica, contudo, que não partiu dele, ou dos pastores, a indicação do ex-AGU, destacando que a solicitação de um nome com tais características foi do próprio Bolsonaro.

“Nós não indicamos líderes. O presidente nos perguntou se ele era terrivelmente evangélico. A Folha de S. Paulo disse que Ciro Nogueira foi jantar com Renan Calheiros, o cara que quer derrubar Bolsonaro. Se o Ciro Nogueira é a favor da indicação de André Mendonça, convoque a imprensa. O senhor é obrigado vir a público dar uma satisfação”, disse”.

O pastor afirmou que os ministros palacianos, Flávia, Fábio e Ciro, por serem políticos, possuem a obrigação de emitir nota “em favor da indicação do presidente”. Caso não queiram apoiar o mandatário, ele deveriam ‘cair fora’.

“Isso é uma vergonha, minha gente! Onde nós vamos parar?! Não somos nós pastores que indicamos o André Mendonça, foi o presidente que pediu a indicação. Se o presidente quer indicar alguém terrivelmente católico, ele vai perguntar aos deputados e senadores, ele vai perguntar à imprensa, ou aos bispos? Isso é uma safadeza, é um preconceito e uma tremenda de uma safadeza contra o André Mendonça”, bradou.