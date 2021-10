No Guarujá, Bolsonaro fala sobre crise hídrica: "Liguei para São Pedro"

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro passa o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida no Guarujá. Nesta segunda-feira (17/10), o chefe do Executivo passeou de moto pelas ruas da cidade e, no meio da tarde, com tempo chuvoso, foi à praia, onde parou para cumprimentar apoiadores. Questionado sobre as medidas do governo para conter a crise hídrica, o presidente ironizou: "Liguei para São Pedro".



"O senhor trouxe frente fria", brincou um bolsonarista. "Pé frio", disse outro. O presidente rebateu: "Frente fria, não. Trouxemos chuva para o Brasil todo. Estamos na maior crise, quer dizer, acabou praticamente, maior crise hidrológica dos últimos 90 anos. Todo mundo estava sofrendo com isso, vem inflação atrás, energia cara. Agora, isso tudo vem daquela politica que vocês apoiaram da imprensa: 'fique em casa e a economia a gente vê depois'. Muita gente apoiou isso daí. Estão pagando a conta agora e querendo jogar a culpa em mim. Não dá para fazer milagre", emendou colocando a culpa da alta dos preços na imprensa e em governadores por medidas restritivas em meio à pandemia.

"Que medidas foram tomadas em relação a crise hídrica? Qual a importância das chuvas nesse período?", perguntou uma mulher. "Eu liguei para São Pedro", ironizou Bolsonaro.

O chefe do Executivo chegou à Baixada Santista na noite de sexta-feira (8), após participar da 1ª Feira Brasileira do Nióbio, em Campinas. Ele está hospedado no Forte dos Andradas. Sem agenda oficial e acompanhado dos filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e a filha Laura, a expectativa é de que ele retorne a Brasília nesta quarta-feira (13).

Veja abaixo algumas imagens postadas pelo presidente nas redes sociais: