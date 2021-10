Vídeo assimila Bolsonaro a criança mimada e viraliza na web

AO Amanda Oliveira

(crédito: Reprodução)

Sob o título “O Brasil não é um brinquedo”, um vídeo satírico que assimila a figura do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a uma criança mimada ganhou grande repercussão nas redes sociais nesta terça-feira (12/10), Dia das Crianças.

Nas imagens, a câmera adentra em um ambiente que parece ser o escritório presidencial. Um quadro com a fotografia de Bolsonaro está exposto na parede. Um homem sentado no chão veste uma faixa presidencial e começa a brincar na sala.

Com voz similar ao do presidente, o personagem faz declarações contra a população indígena e às mulheres. Em dado momento, ele se entretém com um boneco alusivo ao ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sergio Moro.

O vídeo, que não mostra rostos, foi publicado por uma conta intitulada 'Gabinete dos Bichos'. Segundo o perfil, o grupo se trata de “um coletivo de animais que luta contra o terrorismo ambiental”.

"Tem criança que brinca de ser presidente. E tem presidente que brinca de ser criança. Nesse Dia das Crianças, um recado ao moleque que ocupa a presidência. O Brasil não é brinquedo", diz a legenda da publicação.

Personalidades políticas comentaram e reproduziram o vídeo, como foi o caso do deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) e do ativista William de Lucca. Confira:

Lugar de criança [e de genocida] não é na presidência!#OBrasilNãoÉBrinquedo



[vídeo incrível do @GabineteBichos] pic.twitter.com/wSsMfO9S2z — William De Lucca (@delucca) October 12, 2021

Veja o vídeo na íntegra:

A reportagem entrou em contato com o Palácio do Planalto para repercutir o vídeo, mas até o fechamento da matéria não obtivemos resposta. O espaço continua aberto.