Dilma rebate Ciro: "Mais uma vez mente de maneira descarada"

CN Cristiane Noberto

(crédito: PEDRO PARDO)

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) rebateu as acusações de Ciro Gomes (PDT) de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria articulado seu impeachment. A petista usou o Twitter nesta quarta-feira (13/10) para afirmar que o presidenciável “está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular”.

Segundo ela, “mais uma vez, (Ciro Gomes) mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema, para ele, é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas 1 dígito nas pesquisas”, escreveu.

Em entrevista ao podcast Estadão Notícias, hoje, Ciro afirmou que o fato de Lula estar reavivando contato para criar alianças com caciques do MDB o faz ter mais certeza sobre a articulação do petista para a queda de Dilma. “Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida? O Eunício Oliveira. Com quem o Lula está hoje? Hoje, eu estou seguro que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma", disse.