Datena: 'Tenho certeza de que serei o próximo presidente da República'

AM Ana Mendonça - Estado de Minas

Datena afirma que não votaria em Lula nem em Bolsonaro - (crédito: BAND TV/REPRODUÇÃO)

O apresentador e jornalista José Luiz Datena afirmou, nesta sexta-feira (15/10), que está certo de que será o próximo presidente do Brasil. A declaração foi feita durante entrevista à revista Veja .



Questionado sobre o porquê de querer ser presidente, Datena disse que tem “credibilidade”. “ Sou um cara que não rouba, sou honesto. Quando o dever público te chama, é importante que atenda. Se não, será governado pelos maus”, afirmou.

Ao falar das eleições, Datena comentou a polarização no país. A maioria das pesquisas eleitorais mostra a preferência dos eleitores pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



“Não votaria em nenhum deles. Tenho certeza de que vai dar tudo certo e eu serei o próximo presidente da República”, afirmou.



Para Datena, Bolsonaro ganhou popularidade por causa de Lula. “Quem criou Bolsonaro foi a esquerda, o Lula indo para a cadeia, o Lula criando a Dilma, o pior governo de todos os tempos, que jogou o país no nosso pior período recessivo. Bolsonaro não foi eleito pelos méritos dele. Quem o elegeu foi a péssima condução dos regimes de esquerda. A incompetência da esquerda elegeu Bolsonaro, e a incompetência do governo Bolsonaro está agora trazendo Lula de volta”, disse.



Ainda de acordo com o apresentador, que era apoiador de Bolsonaro, o presidente cometeu crimes contra a humanidade durante a pandemia de COVID-19.

“O fato de estimular as pessoas a não tomar vacina é crime? É crime pra caramba, é crime contra a humanidade. O fato de não usar máscara e provocar aglomerações também”, disse.