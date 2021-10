CPI da Covid: intérprete de libras se emociona ao transmitir relato de órfã

TM Thays Martins

(crédito: TV Senado/ reprodução )

A emoção tomou conta da CPI da Covid nesta segunda-feira (18/10). Na reta final dos trabalhos, os senadores iniciaram a semana ouvindo os depoimentos de familiares das pessoas que morreram pela covid-19.



Em um dos depoimentos, o intérprete de libras que fazia a transcrição da fala da jovem Geovanna Gomes Mendes da Silva, de 19 anos, não aguentou e se emocionou ao escutar o relato da menina. Ela perdeu os pais para a doença e ficará com a guarda da irmã, de apenas 10 anos. "Eu, meus pais e minha irmã éramos muito unidos. Quando meus pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. Eu vi que precisava da minha irmã e ela precisava de mim, eu me apoiava nela e ela se apoiava em mim. A partir dali, vi que eu não poderia ficar mais sem ela", disse.

O momento foi compartilhado nas redes sociais pela deputada federal Marília Arraes (PT-PE).

Que tristeza! O relato de Giovanna e de tantos outros hoje na #CPIdaCovid é de partir o coração. Nem o intérprete de Libras resistiu às emoções. O Brasil fará justiça por Giovanna e pelas mais de 600 mil vítimas dessa política de morte. pic.twitter.com/tS0ez9fLph — Marília Arraes (@MariliaArraes) October 18, 2021

Além das irmãs, os senadores também ouvem nesta segunda, Rosane Brandão, viúva por causa da covid-19; Arquivaldo Bites Leite e Marcio Antônio, que tiveram covid; e Antonio Carlos Costa, da ONG Rio de Paz. Os depoimentos fazem parte de uma mudança no calendário da CPI da Covid e foram aprovados nesta sexta-feira (15/10).

O relatório final será apresentado pela comissão na quarta-feira (20/10). Nele, será proposto a criação de uma pensão especial para órfãos de vítimas da covid-19. O relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), informou, também, que vai sugerir a aposentadoria por invalidez para pessoas que ficaram com sequelas graves em razão da doença.

Os depoimentos repercutiram nas redes sociais.

Ouçam os familiares das vítimas da Covid-19 hoje na CPI...

Ouçam a gravação, caso não tenham acompanhado ao vivo...#CPIdaCovid #CPIdaPandemia @camarotedacpi

???????????????????????? — Pedro Curi Hallal (@PedroHallal) October 18, 2021

Uma adolescente de 19 anos ter a responsabilidade precoce de cuidar de uma irmã de 10 anos,é de cortar o coração! Giovanna Gomes, nos empenharemos em aprovar o nosso projeto dos Órfãos da COVID o qto antes, p/que vcs tenham o mínimo de amparo para enfrentar tanta dor.#CPIdaCovid — Rogério Carvalho ???????????? (@SenadorRogerio) October 18, 2021

Não consigo parar de chorar com os depoimentos da #CPIdaCovid. Que terrível ter este verme na presidência. — José de Abreu (@zehdeabreu) October 18, 2021