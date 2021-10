Secretário da Secom é exonerado do cargo, mas deve continuar no governo

HD Helena Dornelas*

Felipe Pedri em manifestação bolsonarista - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

A exoneração de Felipe Cruz Pedri do cargo de secretário de Comunicação Institucional da Secretaria Especial de Comunicação (Secom) do governo federal foi confirmada no Diário Oficial da União (DOU), desta terça-feira (19).

Antes de integrar a Secom, Pedri já trabalhou no gabinete de Flávio Bolsonaro e foi assessor do ministro Onyx Lorenzoni na Casa Civil. Integrante da ala ideológica no governo, Felipe ajudou a escrever o manifesto do partido que o presidente Jair Bolsonaro tentou criar, o Aliança pelo Brasil.

Agora, o ex-secretário é cotado para assumir mais um cargo no governo Bolsonaro, ele aguarda a nomeação para um posto na Secretaria Especial de Cultura.

Felipe Pedri foi informado na semana passada que deixaria o cargo. Nas suas redes sociais o ex-secretário disse que saia da Secom mas ainda seguia caminhos ligados à política. Na postagem, Mario Frias, secretário Especial de Cultura, comentou: “Vem logo pra cá.”

Recentemente, o secretário viajou para os Emirados árabes e participou da Expo Dubai, entre 28 de setembro e 5 de outubro.

O Correio Braziliense entrou em contato com a assessoria da Presidência da República, que disse que não vai se pronunciar sobre o motivo da exoneração.