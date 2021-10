CPI da Covid

"Risada de Bolsonaro não é de alívio, mas de temor", diz Omar Aziz Presidente da CPI da Covid comentou as declarações do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), nesta quarta-feira (20/10). Segundo o filho do chefe do Executivo, relatório final da comissão seria motivo de "gargalhada"