CPI da Covid: relembre os principais momentos da comissão

LP Luana Patriolino

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado/AFP)

O relatório final da CPI da Covid foi lido nesta quarta-feira (20/10) e aguarda apreciação dos senadores. O documento deve ser votado na próxima quarta (26/10) no Senado. Os trabalhos do colegiado foram iniciados em 27 de abril para investigar a atuação do governo de Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia de covid-19.

A instalação da comissão aconteceu após uma decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em quase seis meses de trabalho, o grupo colheu mais de 50 depoimentos, quebrou 251 sigilos, analisou 9,4 terabytes de documentos e fez mais de 60 reuniões.

Nas sessões, a CPI teve diversas revelações sobre ações e omissões do governo federal, testemunhas caindo em contradição, bate-boca entre parlamentares, senadores governistas fazendo perguntas com base em notícias falsas, depoimentos de vítimas do novo coronavírus e outros momentos marcantes.



Confira

Os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich prestaram depoimento na CPI. Ambos relataram que deixaram o governo em meio à pandemia por discordâncias com Bolsonaro em relação à condução do combate à covid-19;

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fugiu de perguntas e foi reconvocado para a CPI

No dia 7 de julho, durante sessão da comissão, o presidente da CPI, Omar Aziz, determinou a prisão do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, sob acusação de que ele teria mentido em seu depoimento;

Presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, confirmou tentativa do governo de mudar bula da cloroquina;

Pfizer confirmou que o governo brasileiro rejeitou 70 milhões de doses;

Depoimentos de Ernesto Araújo e Fábio Wajngarten causam tumulto na comissão;

Pazuello faz depoimento cheio de contradições e busca preservar Bolsonaro;

Mayra Pinheiro, a "capitã cloroquina", admite ser autora de áudio que circulou pelas redes sociais espalhando notícias falsas sobre a Fiocruz;

Instituto Butantan afirma que o governo Bolsonaro também rejeitou suas vacinas;

Prevent Sênior: o plano de saúde é acusado de irregularidades durante o atendimento de pacientes diagnosticados com covid-19: omitiu atestados de óbitos, ocultou mortes em estudo e realizou testes em pacientes com hidroxicloroquina;



VTCLog: representantes da empresa depõem sob suspeita de pagamento de propina a políticos e servidores ligados ao Ministério da Saúde;

Irmãos Miranda denunciam um suposto esquema de corrupção envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin;

Líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros (PP-PR) enfrenta senadores na CPI;

Machismo: o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, chama a senadora Simone Tebet (MDB-MT) de "descontrolada" após não conseguir responder aos questionamentos da parlamentar;

Renan Calheiros provoca mal-estar entre senadores da CPI após divulgação antecipada de trechos do relatório;

CPI ouve depoimento de familiares de vítimas da covid-19. Em vários momentos, convidados e senadores vão às lágrimas;