Anvisa responde Fakhoury: Vacinas em uso no Brasil não são experimentais

RF Raphael Felice

(crédito: Anvisa)

Durante seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, o empresário e vice-presidente do Instituto Força Brasil, Otávio Fakhoury afirmou que as vacinas em uso no Brasil são experimentais e que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) havia dispensado a fase 3 dos estudos, por isso os imunizantes não seriam confiáveis.

O senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP) fez a leitura de uma resposta da Anvisa ao depoente, de que as informações que ele estava divulgando eram mentirosas. Além das vacinas serem definitivas, foram completadas todas as etapas do estudo. Segue abaixo o comunicado da agência:

"As vacinas em uso no Brasil não são experimentais e todas tiveram seus dados de eficácia e segurança avaliados e aprovados pela Anvisa, garantindo o seu uso dentro das indicações aprovadas. Todas as vacinas em uso no Brasil tiveram condução de estudo de fase 3 de pesquisa clínica e já encerraram esta etapa. Nenhuma vacina em uso no país foi dispensada de apresentação de dados da fase 3 da pesquisa clínica. Outros estudos adicionais podem e são conduzidos para aspectos específicos como, por exemplo, ampliação de público”, afirmou.

Fakhoury sustentou discurso negacionista, afirmou que não se vacinou e confirmou acreditar em imunidade de rebanho. Em suas redes sociais, o empresário havia feito diversas ofensas a membros da CPI, como Randolfe Rodrigues (REDE/AP), Omar Aziz (PSD/AM) e fez comentários homofóbicos direcionados a Fabiano Contarato (REDE/ES).