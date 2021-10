Rodrigo Pacheco é anunciado candidato à presidência pelo PSD

IS Ingrid Soares

(crédito: Jefferson Rudy/Agencia Senado)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi confirmado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, como o candidato da sigla para a corrida presidencial nas eleições de 2022. O anúncio ocorreu durante o encontro regional da legenda no Rio de Janeiro neste sábado (23/10). O encontro contou com a presença do sambista Dudu Nobre.

"O Rodrigo mostrou que ele tem talento e sabedoria para a vida pública, se Deus quiser ele é o próximo presidente do Brasil. O PSD está pronto para abraçar suas propostas", alegou Kassab.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, apresentou Pacheco como o "próximo presidente da República".

"Eu quero agradecer a presença do nosso presidente do Senado e, como aqui no Rio de Janeiro a gente não tem meias palavras nem papas na língua, o próximo presidente da República: o senador Rodrigo Pacheco", disse Paes, pedindo forte aplauso.

Defendendo renovação política, equilíbrio fiscal e reformas, ele ressaltou que o partido terá candidato próprio nas eleições do próximo ano e que não tinha autoridade para lançar o nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como candidato a presidente, mas que ele está "convocado" a disputar o pleito.



"A ansiedade, Rodrigo, é porque as pessoas estão sem esperança. Elas vão olhando para o quadro. O cara pensa vou votar no 'capeta ou no coisa ruim'? Não dá. A política precisa apresentar alternativas. A gente precisa mostrar presença, a gente precisa ter a nossa proposta para o Brasil e a gente precisa ter o nosso candidato a presidente. Por isso Rodrigo Pacheco, não vim te convidar para ser presidente porque não tenho essa autoridade. Mas vim aqui como cidadão, líder dos cariocas, e falo: você está convocado a disputar a presidência da República pelo PSD".

Além disso, afirmou que "intimava" o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, a se lançar candidato a governador do Rio de Janeiro no próximo ano.

Pacheco, deixou o DEM para se filiar ao PSD. O anúncio foi feito em sua conta no Twitter ontem.

"Comunico que, nesta data, tomei a decisão de me filiar ao PSD, a convite de seu presidente, Gilberto Kassab. Agradeço aos filiados, colegas e amigos do Democratas de Minas Gerais e de todo o país o período de convivência partidária saudável e respeitosa. Meus agradecimentos especiais ao presidente ACM Neto pela atenção a mim sempre dispensada e manifesto meus votos de sucesso ao recém-criado União Brasil, na pessoa de seu presidente, deputado Luciano Bivar", escreveu.